Неожиданная беременность 16-летней «Пуговки» из «Папиных дочек» взбудоражила Сеть

«Аааааа», «Это правда», «Ты че реально беременна?», «Да ну не, быть того не может», «Поздравляю! Это такая радость!! Кто папочка», — удивились доверчивые фанаты.

«16-летняя "Пуговка" снялась с большим "беременным" животом», «"Беременна в 16": Екатерина Старшова показала беременный живот», «16-летняя "Пуговка" показала округлившийся животик», «16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью», «Пуговка из "Папиных дочек" беременна?» — подхватили СМИ.