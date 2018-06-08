Неожиданная беременность 16-летней «Пуговки» из «Папиных дочек» взбудоражила Сеть

Фотография с животиком, которую показала в своем блоге 16-летняя актриса Катя Старшовой, прославившаяся ролью очаровательной «Пуговки» в «Папиных дочках» взбудоражила Сеть. Неудачную шутку восприняли не только невнимательные поклонники, но и СМИ.
«Ждите новый выпуск телепрограммы "Беременна в 16"», — написала девушка и оказалась права.
«Аааааа», «Это правда», «Ты че реально беременна?», «Да ну не, быть того не может», «Поздравляю! Это такая радость!! Кто папочка», — удивились доверчивые фанаты.
«16-летняя "Пуговка" снялась с большим "беременным" животом», «"Беременна в 16": Екатерина Старшова показала беременный живот», «16-летняя "Пуговка" показала округлившийся животик», «16-летнюю звезду "Папиных дочек" поздравляют с беременностью», «Пуговка из "Папиных дочек" беременна?» — подхватили СМИ.
«Вот поражаюсь от таких людей типа. "Катя,не рано ли", "Не может быть, что реально?", "Ты че реально беременна". Люди, камон она типа шутит, нет или вы уже все?», «Люди пойдумайте пять дней назад она выставляла фото без живота , а теперь беременная ?!», «Там по-любому котик спит», «Забеременела на ОГЭ», — прикалываются внимательные подписчики.
Фото: instagram