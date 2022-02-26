Нельзя игнорировать: врач рассказал о смертельно опасных симптомах изжоги

Важно обратить внимание на характерные признаки изжоги и не откладывать визит к врачу, даже если вас пока не сильно беспокоят симптомы, но они уже становятся систематическими. Ими могут быть: частые проявления изжоги, потеря веса, тошнота и рвота, сильные боли, отдающие в шею, конечности и челюсть.

«Игнорирование изжоги может привести к эзофагиту — воспалительному поражению слизистой оболочки пищевода. Симптомы язвы пищевода включают болезненное глотание, тошноту и боль в груди. ГЭРБ, характеризующийся регулярно повторяющимся забросом в пищевод содержимого желудка, может привести к состоянию „пищевод Баретта“, который считается предраковой стадией — аденокарциномой», — пояснил гастроэнтеролог.

При любой проблеме, которая беспокоит человека, стоит проводить обследование. Игнорирование болей и дискомфорта может привести к печальным последствиям.