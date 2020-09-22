Небесно-голубое платье и нежный букет невесты: вдова Лучано Паваротти вышла замуж

На церемонии присутствовали только близкие родственники и друзья пары, среди которых была единственная дочь Паваротти и Мантовани, 17-летняя Аличе. Ранее вдова легендарного тенора уверяла, что больше не выйдет замуж. «Он всегда будет оставаться важным человеком в моей жизни. Я буду продолжать хранить память о нем, как заслуживает великий художник. Но я помню, Лучано всегда говорил, что нужно жить каждое мгновение по максимуму, стараясь всегда улыбаться. Альберто заставляет меня переживать большую радость. Это глубокая любовь, настоящая магия. <...> У меня не было цели выйти замуж. Но после встречи с Альберто появилось безумное желание сделать это. Мы решили сделать это в церкви, потому что для меня было важно заявить о нашей любви перед Господом», — цитирует Vanity Fair Николетту.

Напомним, что Лучано Паваротти умер от рака поджелудочной железы в 2007 году в возрасте 71 года. В свою 23-летнюю секретаршу Николетту Мантовани он влюбился в 58 лет, после чего развелся с первой женой Адуей Верони после 39-летнего брака. С нынешним супругом Мантовани познакомились в компании общих друзей девять месяцев назад.