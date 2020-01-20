«Не знаешь, когда поставят подножку»: Наталья Бочкарева прокомментировала приговор суда за хранение наркотиков

«Наверно, сегодня один из самых сложных дней в моей жизни... Ну, по крайней мере, за последние несколько лет так точно. Вы знаете и видите, что все это время я практически ничего не говорила по поводу жуткой ситуации, которая произошла со мной в ту злополучную ночь с 28 на 29 сентября. Все это время я абсолютно искренне верила, что, рано или поздно, правда возьмет верх над той горой несправедливости, гадостей, злобы, бесконечных сплетен, жажды опорочить и утопить. И это таки случилось! История закончилась. Занавес.

Сейчас же просто хочу сказать огромное спасибо всем тем, кто не остался в стороне, кто был рядом в трудные минуты, кто поддерживал, кто верил мне, а не подстроенным историям, гадким заголовкам и злым языкам.

Спасибо всем, кто ушел из моей жизни, показав свое истинное лицо, когда у меня был действительно сложный период. Ну и, конечно же, отдельное спасибо хейтерам за то, что закалили во мне способность держаться и не обращать внимание на поток жутких слов, которые не имеют ко мне никакого отношения, которые вас забавляли, а мне делали больно, которые еще большее зло, нежели физические удары в спину.

И пусть все закончилось не так идеально, как хотелось бы. Ведь штраф для ненавистников — это тоже повод раздуть очередную историю о том, как я, якобы, откупилась. Но так тому и быть. Думайте, придумывайте и дальше.

Для меня в этой ситуации самое важное — это моя личная правда. Я не употребляла никаких запрещенных средств и никогда в жизни не буду этого делать! Хотите вы в это верить или нет. Точка. Как же все тогда так нелепо получилось, спросите вы? Снова начнете вспоминать то первое видео? Опять затронете каждое слово?

А я вам отвечу... Вы же сами думать не хотите. Проще ведь найти самый легкий и самый удобный вариант, не так ли? Хочу лишь сделать это красиво. Дайте только выдохнуть. А сейчас могу сказать одно: будьте бдительны и осторожны. Никогда не знаешь, в какой момент тебе подставят подножку, а жизнь могут просто переломить. Но это будет уже совсем другая история...», — обратилась Наталья Бочкарева к поклонникам.

А вы верите Наталье?