Не устояла: Кети Топурия вернулась к Гуфу?

В конце ноября прошлого года Кети Топурия и Гуф расстались после двухлетнего романа. По словам самой певицы, разрыв произошел еще до интрижки рэпера с юной поклонницей из Екатеринбурга Яной Шевцовой. При этом Гуф так и не смог отпустить возлюбленную и продолжал чуть ли не каждый день выкладывать в микроблог их совместные снимки, а также написал душещипательную песню «Пусто» о своих чувствах.
По информации портала Super.ru, сердце Кети все-таки дрогнуло. Знаменитости вновь близко общаются и, как свидетельствуют их общие друзья (которые предпочли остаться анонимными), вновь считают себя парой.
Пока ни Топурия, ни Гуф не комментируют свои отношения. Напомним, у Кети есть 3-летняя дочь Оливия от брака с бизнесменом Львом Гейхманом (с ним девушка развелась летом 2017 года, как раз в разгар романа с Гуфом).
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram