Не устояла: Кети Топурия вернулась к Гуфу?

По информации портала Super.ru, сердце Кети все-таки дрогнуло. Знаменитости вновь близко общаются и, как свидетельствуют их общие друзья (которые предпочли остаться анонимными), вновь считают себя парой.

Пока ни Топурия, ни Гуф не комментируют свои отношения. Напомним, у Кети есть 3-летняя дочь Оливия от брака с бизнесменом Львом Гейхманом (с ним девушка развелась летом 2017 года, как раз в разгар романа с Гуфом).

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram