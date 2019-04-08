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Не устояла: Кети Топурия вернулась к Гуфу?

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Гуф и Кети Топурия

Фото: Instagram
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По сообщениям российских СМИ, 32-летняя певица все же возобновила отношения с 39-летним скандальным рэпером.

В конце ноября прошлого года Кети Топурия и Гуф расстались после двухлетнего романа. По словам самой певицы, разрыв произошел еще до интрижки рэпера с юной поклонницей из Екатеринбурга Яной Шевцовой. При этом Гуф так и не смог отпустить возлюбленную и продолжал чуть ли не каждый день выкладывать в микроблог их совместные снимки, а также написал душещипательную песню «Пусто» о своих чувствах.

По информации портала Super.ru, сердце Кети все-таки дрогнуло. Знаменитости вновь близко общаются и, как свидетельствуют их общие друзья (которые предпочли остаться анонимными), вновь считают себя парой.

Пока ни Топурия, ни Гуф не комментируют свои отношения. Напомним, у Кети есть 3-летняя дочь Оливия от брака с бизнесменом Львом Гейхманом (с ним девушка развелась летом 2017 года, как раз в разгар романа с Гуфом).

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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