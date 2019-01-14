«Не терплю непрофессионализма»: Светлана Лобода прокомментировала скандал в московском аэропорту

На днях Светлана Лобода вернулась в Москву из отпуска на Мальдивах, но в аэропорту Шереметьево ее поджидал неприятный сюрприз — сотрудники не встретили певицу перед зоной паспортного контроля и не проводили в VIP-зал, несмотря на то, что эта услуга была оплачена заранее. В итоге Светлане и ее дочкам пришлось ждать в общей очереди, а затем звезда догадалась сама дойти до отдельного зала и устроила там разнос.
«У меня нулевая толерантность к непрофессионализму, — заявила Лобода на следующий день в интервью порталу Super.ru. — Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала, только чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств».
Лобода сообщила также, что готовит ни много ни мало официальную судебную претензию к аэропорту, чтобы получить объяснения (и, возможно, компенсацию морального ущерба) по поводу того, на каком основании ей не были оказаны услуги по встрече в терминале.
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Текст: Мария Мельникова
Фото и видео: Instagram