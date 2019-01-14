«Не терплю непрофессионализма»: Светлана Лобода прокомментировала скандал в московском аэропорту

На днях Светлана Лобода вернулась в Москву из отпуска на Мальдивах, но в аэропорту Шереметьево ее поджидал неприятный сюрприз — сотрудники не встретили певицу перед зоной паспортного контроля и не проводили в VIP-зал, несмотря на то, что эта услуга была оплачена заранее. В итоге Светлане и ее дочкам пришлось ждать в общей очереди, а затем звезда догадалась сама дойти до отдельного зала и устроила там разнос.

«У меня нулевая толерантность к непрофессионализму, — заявила Лобода на следующий день в интервью порталу Super.ru. — Если человек приходит ко мне на концерт и покупает билет, я должна отработать на 200%, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Если я оплачиваю дорогостоящие услуги вип-терминала, только чтобы успеть на первый генеральный прогон шоу, я ожидаю от сотрудников аэропорта качественного выполнения своих должностных обязательств».