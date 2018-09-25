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«Не просто черная полоса»: Рита Дакота рассказала об аварии

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Риты Дакоты

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Рита Дакота попала в ДТП по пути домой.

В жизни 28-летней Риты Дакоты неприятности случаются одна за другой. Вслед за изменами мужа и разводом, в ходе которого им удалось договориться и решить все полюбовно, последовал новый стресс. Певица попала в ДТП, когда ехала домой, к дочери.

«Феерически ехала Рита от косметолога к Миюше: все хорошо, по крайней правой, достаточно медленно, по прямой, никого не трогая. И с прилегающей территории в нее въезжает машина. Он говорит: "Я думал, вы меня пропускаете". А я просто еду по своей полосе. Ждем ментов. Это просто идеально. Я не понимаю, что это за неудачи? Это просто какой-то период — не просто черная полоса. Едем в ГАИ оформлять все», — поделилась молодая мама.

«Мы все оформили, и я еду домой. Просто жесть, а не день. Я рада, что этот день закончился. Не отчаивайтесь. Еще час назад я сидела, когда в меня эти дебилы въехали, чуть не рыдала, а сейчас понимаю, что моя жизнь прекрасна. Но во всем свои плюсы: может быть, если бы этот придурок не въехал в меня, я бы попала в какую-нибудь гораздо более серьезную аварию, и все бы было плачевно», — подытожила Рита.

Фото и видео: instagram

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