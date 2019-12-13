Не простил? 59-летний Колин Ферт расстался с 50-летней женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт и его жена Ливия Джуджолли объявили о расставании.

«Колин и Ливия расстались. Они остаются близкими друзьями и продолжают быть любящими родителями своих детей (У Ферта и Джуджолли растут двое сыновей — 18-летний Лука и 16-летний Маттео. — Прим.ред.). Они будут благодарны, если пресса не будет вмешиваться в их частную жизнь. Других комментариев не последует», — цитирует сообщение официального представителя журнал People.

Издание уточняет: несколько лет назад, когда супруги на время прекратили общение, у Ливии был роман с другим мужчиной — 55-летним журналистом Марко Бранкаччиа, — он продлился 11 месяцев. Она также обвиняла мужчину в преследовании, он это отрицал. «Наш роман закончился в июне 2016 года, после этого я ни разу не звонил ей. Я отправил всего два сообщения в WhatsApp — поздравил ее с днем рождения и написал письмо Коллину, о чем сейчас сожалею», — сообщал он прессе, однако в судебном деле фигурировали некие сообщения абьюзивного характера. В июле 2018 году дело было закрыто по соглашению сторон.

Колин Ферт и Ливия Джуджолли впервые познакомились на съемках драмы BBC «Nostromo» в 1996-м и поженились в 1997-м году. Позже пара переехала в итальянскую Умбрию, там родились их сыновья, а Ферт стал гражданином этой страны.