Не прошло и года: Андрей Гайдулян тайно женился на новой возлюбленной

Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян решил не тянуть с новым браком, едва успев развестись с экс-супругой. Сейчас актер вместе с новой возлюбленной Александрой Велескевич путешествуют по США, и во время поездки в Лас-Вегас пара решила скрепить свой союз в одной из местных церквей.
О радостном событии сообщил портал Super.ru. Андрей и Александра, впрочем, пока не комментируют эту информацию.
Напомним, Гайдулян внезапно развелся с Дианой Очиловой осенью прошлого года. Многим поклонникам казалось, что пара абсолютно счастлива вместе, учитывая, что они вместе прошли через тяжелую болезнь актера — у него диагностировали рак. До свадьбы влюбленные были вместе 6 лет.
Фото: Instagram, Starface
Видео: Instagram