Не прошло и года: Андрей Гайдулян тайно женился на новой возлюбленной

Звезда сериалов «Универ» и «Саша+Таня» Андрей Гайдулян решил не тянуть с новым браком, едва успев развестись с экс-супругой. Сейчас актер вместе с новой возлюбленной Александрой Велескевич путешествуют по США, и во время поездки в Лас-Вегас пара решила скрепить свой союз в одной из местных церквей.

О радостном событии сообщил портал Super.ru. Андрей и Александра, впрочем, пока не комментируют эту информацию.