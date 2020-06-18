Не похожа? Режиссер объяснил, почему утвердил Кристен Стюарт на роль принцессы Дианы

Слухи о том, что Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы, будоражат Сеть уже не один день. В одном из интервью режиссер фильма Пабло Ларраин объяснил, почему именно звезда фильмов «Сумерки» и «Ангелы Чарли» будет сниматься в его новом фильме «Спенсер».

«Она может быть разной — загадочной, таинственной и в то же время очень хрупкой. Сочетание этих элементов заставило меня задуматься о ней. То, как она отреагировала на сценарий и как она подходит к персонажу, очень приятно видеть. Я думаю, что она сделает что-то потрясающее и интригующее одновременно», — прокомментировал он в интервью с Deadline.

Стюарт сыграет принцессу Диану, решившую подать на развод с принцем Чарльзом. Режиссера «зацепила» история «Золушки наоборот», когда женщина, побыв принцессой, решает избавиться от этого статуса. Фильм опишет лишь три дня в жизни принцессы, задолго до ее трагической гибели.

Съемки фильма начнутся в первой половине 2021 года.