Не пойман — не вор: как мошенники узнают баланс вашей карты и списывают средства

По данным специалиста, злоумышленники чаще всего пытаются провести какую-либо операцию с помощью уже украденных данных, например, номера карты. Таким образом, методом подбора они могут приблизительно понимать, сколько средств хранится на счете. Они также производят оплаты с отменой.

Однако совершить махинацию возможно и проще: через СМС (на номер банка) или звонок оператору банка. «Зачастую достаточно обозначить данные номера карты и дополнительный идентифицирующий параметр, к примеру, дату рождения, номер паспорта, голосовое приветствие», — добавляет эксперт в беседе с агентством «Прайм».

Щельцин считает, что различные удобные сервисы, которые заметно упрощают выполнение определенных задач, связанных с банковским счетом, облегчают работу мошенникам. «Мы привыкли к тому, что хорошие сервисы — быстрые сервисы, но зачастую в такой быстроте может скрываться какая-то фатальная ошибка, которой могут воспользоваться злоумышленники и узнать номер карты и ФИО по номеру телефона, баланс карты, доступные лимиты и другие финансовые параметры», — сообщил специалист. Он добавил, что нередко человек сам отдает личные данные с помощью технологий социальной инженерии, рискуя стать жертвой мошенников.