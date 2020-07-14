Не поделили детей: у актера Георгия Позднякова похитили младшего ребенка

48-летний актер Георгий Поздняков, известный по ролям в отечественных сериалах, сообщил в полицию о похищении младшего ребенка.

Артист рассказал, что на несколько дней привез детей к бывшей теще. И во врем прогулки бабушки с внуками и произошло преступление, сообщает «Пятый канал». мать бывшей жены актера сразу же ему позвонила и проинформировала о ЧП, отметив, что не знает человека, силой затолкнувшего ребенка в машину и уехавшего в неизвестном направлении.

Поздняков пояснил в отделении полиции, что подозревает в преступлении нового избранника экс-супруги. Георгия с женой не могут прийти к соглашению, с кем будут жить дети.

Предполагаемого преступника уже задержали.

Георгий Поздняков сыграл в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей», «Ментовские войны», «Одессит» и других. На его счету также несколько десятков ролей в крупных театральных постановках.