Не пей, козленочком станешь: опасна ли для москвичей вода из-под крана

По словам специалиста, москвичи, которые устанавливают фильтры с угольными картриджами, очищают уже отфильтрованную таким же образом воду.

Андрей Смирнов сообщил «РИА Недвижимость», что вода в Москве хорошо очищается. Для этого применяют озоносорбционную и ультрафильтрационную технологии.

Также фильтрация производится посредством ультрафиолетового излучения, которое позволяет расщепить все оставшиеся органические вещества и улучшить санитарно-эпидемиологические свойства воды. Однако данная техника применяется только на ЗСВ. «Дегустаторы, которым доводится попробовать воду на станции, сходятся во мнении, что вода "живая", похожа на родниковую и вкуснее бутилированной», — добавил Смирнов.

Западная станция водоподготовки обеспечивает водой 45 южных и юго-западных районов Москвы, где проживает порядка 3,5 миллиона человек. Также вода со станции подается в Видное, Дзержинский и Ленинский округ Подмосковья.