«Не может говорить»: изрезанная из-за ревности жена столичного депутата борется за жизнь в реанимации

«О нет, это дичь вообще! Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно, и этого не может быть. Либо от святого духа. Я уже хочу, чтобы ее посадили вместе со всей этой компашкой, потому что если это действительно всё так, как говорит СК, то вообще всех хочется посадить», — приводит слова депутата LIFE.

Один из подозреваемых в исполнении преступления — студент третьего курса Плехановки Николай Фролов также отправился под арест на два месяца. Во время судебного заседания он вину признал.

Соседи Василисы Масловой не верят в то, что она может быть причастна к преступлению. «По людям же видно, что она нормальная», — выразили они свою точку зрения в интервью «Пятому каналу».

В интервью изданию «Подъем» Михаил Хананашвили также рассказал, что это нападение на его супругу стало уже вторым. Первое произошло в октябре 2018-го. Тогда Светлану ударили по голове, у нее было сотрясение мозга. Но тогда политик связал это со своей профессиональной деятельностью и Василису не заподозрил.