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«Не может говорить»: изрезанная из-за ревности жена столичного депутата борется за жизнь в реанимации

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Михаил и Светлана Хананашвили

Фото: Facebook

На Светлану Хананашвили напали двое молодых людей.

Несколько дней назад на супругу московского депутата Михаила Хананашвили — 36-летнюю Светлану напали с ножом. Молодой женщине двое преступников нанесли множественные удары ножом в шею, лицо и другие части тела.

Сейчас за ее жизнь борются медики: Светлана находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. «Задеты оба легких, говорить не может. У нее много ножевых ранений, одно — в шею, из-за этого была большая потеря крови», — рассказал муж пострадавшей изданию «Подъем».

Светлану Хананашвили спасло то, что ее заметили прохожие и медпомощь ей оказали своевременно.

Светлана Хананашвили

Фото: Facebook

Вскоре после совершения преступления задержали подозреваемых. По версии следствия, нападение на соперницу заказала любовница Михаила Хананашвили — директор частной московской школы «Русский Гарвард» 35-летняя Василиса Маслова, сообщал телеграм-канал LIFE. Она для исполнения преступления она привлекла двоих своих бывших учеников — парня и девушку.

Василиса Маслова

Фото: Facebook

В интервью изданию сам депутат отрицает, что состоит в любовных отношениях с подозреваемой. «Мы дружили, дружили семьями. Но были с ее стороны попытки перейти границы дружбы. Два года назад я перевел все в сугубо деловые отношения. Последний раз я видел ее два месяца назад», — рассказал Михаил.

Суд принял решение об аресте Василисы Масловой на два месяца. Во время суда адвокат подозреваемой заявил, что она беременна.

Подозреваемая Василиса Маслова

«О нет, это дичь вообще! Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно, и этого не может быть. Либо от святого духа. Я уже хочу, чтобы ее посадили вместе со всей этой компашкой, потому что если это действительно всё так, как говорит СК, то вообще всех хочется посадить», — приводит слова депутата LIFE.

Один из подозреваемых в исполнении преступления — студент третьего курса Плехановки Николай Фролов также отправился под арест на два месяца. Во время судебного заседания он вину признал.

Соседи Василисы Масловой не верят в то, что она может быть причастна к преступлению. «По людям же видно, что она нормальная», — выразили они свою точку зрения в интервью «Пятому каналу».

В интервью изданию «Подъем» Михаил Хананашвили также рассказал, что это нападение на его супругу стало уже вторым. Первое произошло в октябре 2018-го. Тогда Светлану ударили по голове, у нее было сотрясение мозга. Но тогда политик связал это со своей профессиональной деятельностью и Василису не заподозрил.

Михаил и Светлана с дочками несколько лет назад

Фото: Facebook

В семье Михаила и Светланы Хананашвили растут две дочери.

Фото: Facebook

Видео: Московское Творческое Объединение Сириус

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