«Не может говорить»: изрезанная из-за ревности жена столичного депутата борется за жизнь в реанимации
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Фото: Facebook
Несколько дней назад на супругу московского депутата Михаила Хананашвили — 36-летнюю Светлану напали с ножом. Молодой женщине двое преступников нанесли множественные удары ножом в шею, лицо и другие части тела.
Сейчас за ее жизнь борются медики: Светлана находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. «Задеты оба легких, говорить не может. У нее много ножевых ранений, одно — в шею, из-за этого была большая потеря крови», — рассказал муж пострадавшей изданию «Подъем».
Светлану Хананашвили спасло то, что ее заметили прохожие и медпомощь ей оказали своевременно.
Фото: Facebook
Вскоре после совершения преступления задержали подозреваемых. По версии следствия, нападение на соперницу заказала любовница Михаила Хананашвили — директор частной московской школы «Русский Гарвард» 35-летняя Василиса Маслова, сообщал телеграм-канал LIFE. Она для исполнения преступления она привлекла двоих своих бывших учеников — парня и девушку.
Фото: Facebook
В интервью изданию сам депутат отрицает, что состоит в любовных отношениях с подозреваемой. «Мы дружили, дружили семьями. Но были с ее стороны попытки перейти границы дружбы. Два года назад я перевел все в сугубо деловые отношения. Последний раз я видел ее два месяца назад», — рассказал Михаил.
Суд принял решение об аресте Василисы Масловой на два месяца. Во время суда адвокат подозреваемой заявил, что она беременна.
«О нет, это дичь вообще! Мы взаимоотношения с ней прекратили достаточно давно, и этого не может быть. Либо от святого духа. Я уже хочу, чтобы ее посадили вместе со всей этой компашкой, потому что если это действительно всё так, как говорит СК, то вообще всех хочется посадить», — приводит слова депутата LIFE.
Один из подозреваемых в исполнении преступления — студент третьего курса Плехановки Николай Фролов также отправился под арест на два месяца. Во время судебного заседания он вину признал.
Соседи Василисы Масловой не верят в то, что она может быть причастна к преступлению. «По людям же видно, что она нормальная», — выразили они свою точку зрения в интервью «Пятому каналу».
В интервью изданию «Подъем» Михаил Хананашвили также рассказал, что это нападение на его супругу стало уже вторым. Первое произошло в октябре 2018-го. Тогда Светлану ударили по голове, у нее было сотрясение мозга. Но тогда политик связал это со своей профессиональной деятельностью и Василису не заподозрил.
Фото: Facebook
В семье Михаила и Светланы Хананашвили растут две дочери.
Фото: Facebook
Видео: Московское Творческое Объединение Сириус
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