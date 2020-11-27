Названы животные-миллионеры, зарабатывающие больше людей
Фото: instagram.com/jiffpom
Новое исследование VioVet показало, какие огромные суммы денег четвероногие друзья приносят своим хозяевам. Как считают эксперты, пушистые модели зарабатывают благодаря партнерским соглашениям с крупными брендами.
Согласно исследованию, публикации всего одного снимка в неделю было бы достаточно, чтобы самое высокооплачиваемое животное, померанский шпиц по кличке JiffPom, за свою жизнь заработал 17 миллионов фунтов стерлингов (около 1714431300 рублей). Питомец имеет 10,7 миллиона подписчиков. У JiffPom – лучшая отдача от инвестиций в собак в Instagram - колоссальные 66454%. Эта собака может получать до 26 тысяч фунтов стерлингов (около 2622000 рублей) за одобренный пост.
При этом самая высокая общая рентабельность принадлежит лисе. Juniperfoxx имеет невероятную окупаемость в 183869%. Результаты исследования показывают, что стаффордширский бультерьер – самая непопулярная в Сети порода собак, которая приносит владельцам меньше всего денег. Кошки имеют рентабельность инвестиций более 1000%, самый высокий показатель у американской короткошерстной - 14549%.
Фото: instagram.com/itsdougthepug
Собака Doug The Pug занимает одно из лидирующих мест в списке с четырьмя миллионами подписчиков, которые приносят девять тысяч фунтов стерлингов (около 907640 рублей )за одну фотографию в Instagram.
Фото: instagram.com/venustwofacecat
Очаровательный золотистый ретривер Такер из Мичигана, США, может заработать своей «мамочке» Кортни Будзин 6 706,53 фунтов стерлингов (около 605093 рублей)с каждого спонсируемого поста. Названная в честь ее поразительного наполовину черного, наполовину рыжего лица, Венера, двуликая кошка, возглавляет чарты VioVet среди самых высокооплачиваемых кошек в Instagram.
Фото: Instagram/@jiffpom, Instagram/@itsdougthepug, Instagram/@venustwofacecat
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