Названы животные-миллионеры, зарабатывающие больше людей

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Согласно исследованию, публикации всего одного снимка в неделю было бы достаточно, чтобы самое высокооплачиваемое животное, померанский шпиц по кличке JiffPom, за свою жизнь заработал 17 миллионов фунтов стерлингов (около 1714431300 рублей). Питомец имеет 10,7 миллиона подписчиков. У JiffPom – лучшая отдача от инвестиций в собак в Instagram - колоссальные 66454%. Эта собака может получать до 26 тысяч фунтов стерлингов (около 2622000 рублей) за одобренный пост.