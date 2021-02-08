Названы самые грубые ошибки российских туристов на отдыхе в отеле

Многие российские туристы опаздывают на ужин, что считается неприемлемым. Эксперты напомнили, что сотрудники отеля не обязаны ждать в ресторане гостя, даже если он отдыхает по системе «все включено». «Если вы предполагаете, что задержитесь, попросите заранее у администратора сухой паек», — подчеркнули они.

Нельзя многократно использовать одну тарелку для добавки и выносить еду за пределы отеля, что обычно делают россияне. Продукты считаются такой же собственностью, как и мебель, напомнили туристам. Кроме того, россияне нередко неконтролируемо смотрят телевизор без учета платных каналов, а также пренебрегают ценниками в баре. Специалисты напомнили, что система all inclusive может не включать весь ассортимент бара. За некоторые напитки придется заплатить круглую сумму.