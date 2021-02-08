Названы самые грубые ошибки российских туристов на отдыхе в отеле
По мнению специалистов, россияне, отдыхая за границей, нередко нарушают нормы приличия. К примеру, это проявляется в том, что они могут появиться в ресторанах, кафе в купальниках и плавках, которые уместны лишь на пляжах. Кроме того, многие туристы любят купаться сразу после ужина, несмотря на то, что это запрещено во многих отелях.
Многие российские туристы опаздывают на ужин, что считается неприемлемым. Эксперты напомнили, что сотрудники отеля не обязаны ждать в ресторане гостя, даже если он отдыхает по системе «все включено». «Если вы предполагаете, что задержитесь, попросите заранее у администратора сухой паек», — подчеркнули они.
Нельзя многократно использовать одну тарелку для добавки и выносить еду за пределы отеля, что обычно делают россияне. Продукты считаются такой же собственностью, как и мебель, напомнили туристам. Кроме того, россияне нередко неконтролируемо смотрят телевизор без учета платных каналов, а также пренебрегают ценниками в баре. Специалисты напомнили, что система all inclusive может не включать весь ассортимент бара. За некоторые напитки придется заплатить круглую сумму.
Фото: pixabay.com
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