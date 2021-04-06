Стали известны новые подробности проведения церемонии «Оскар»

«У нас есть неожиданная идея про еще одно место, которое мы не раскрываем, но это супер круто», — подчеркнул он.

При этом продюсеры продолжают отклоняться от своей первоначальной политики и теперь больше не исключают переход к видеоконференцсвязи, но надеются, что до этого момента дело не дойдет.

«Самое захватывающее в этом шоу — это то, что оно будет похоже на фильм, в том смысле, что в конце, мы надеемся, будет ощущение, что вы смотрели фильм, — подчеркнул Содерберг. — Каждый будет персонажем: номинанты, те, кто вручит награду. Все будут чувствовать себя героями картины. И в конце концов вы узнаете, кем все были, и чего они хотели. У вас будет связь со всеми в этом шоу. Мы хотим снять трехчасовой фильм, в котором будут вручены награды».