Стали известны новые подробности проведения церемонии «Оскар»
Фото: picture-alliance.com
Награды будут вручать не только из двух центров в Лос-Анджелесе, а также из «британского центра», но и дополнительного «неожиданного места». На прошлой неделе стало известно, что 93-я церемония пройдет с включениями из хабов в других странах. Организаторы сообщили, что одним из них станет Лондон. СМИ писали, что трансляция будет вестись и из Парижа. Режиссер мероприятии Стивен Содерберг отметил, что «Оскар» могут провести еще из одного места, но откуда именно, уточнять не стал.
«У нас есть неожиданная идея про еще одно место, которое мы не раскрываем, но это супер круто», — подчеркнул он.
При этом продюсеры продолжают отклоняться от своей первоначальной политики и теперь больше не исключают переход к видеоконференцсвязи, но надеются, что до этого момента дело не дойдет.
«Самое захватывающее в этом шоу — это то, что оно будет похоже на фильм, в том смысле, что в конце, мы надеемся, будет ощущение, что вы смотрели фильм, — подчеркнул Содерберг. — Каждый будет персонажем: номинанты, те, кто вручит награду. Все будут чувствовать себя героями картины. И в конце концов вы узнаете, кем все были, и чего они хотели. У вас будет связь со всеми в этом шоу. Мы хотим снять трехчасовой фильм, в котором будут вручены награды».
Фото: picture-alliance.com
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