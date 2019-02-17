Названы имена лауреатов 69-го Берлинского кинофестиваля

В минувшую субботу в Berlinale Palast в Берлине состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Последний день киносмотра омрачило печальное известие о смерти 77-летнего актера Бруно Ганца. Директор фестиваля, Дитер Косслик, назвал ушедшего из жизни актера одним из самых талантливых и разноплановых в истории кино. «Воистину теперь в небе над Берлином», — завершил свою речь Косслик, вспоминая о фильме «Небо над Берлином», принесшем Ганцу всемирную известность.

Председатель жюри, актриса Жюльетт Бинош, назвала имя обладателя главного приза Берлинале — «Золотого медведя» — им стал фильм «Синонимы» израильского режиссера Навада Лапида.