Названы имена лауреатов 69-го Берлинского кинофестиваля

В минувшую субботу в Berlinale Palast в Берлине состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Последний день киносмотра омрачило печальное известие о смерти 77-летнего актера Бруно Ганца. Директор фестиваля, Дитер Косслик, назвал ушедшего из жизни актера одним из самых талантливых и разноплановых в истории кино. «Воистину теперь в небе над Берлином», — завершил свою речь Косслик, вспоминая о фильме «Небо над Берлином», принесшем Ганцу всемирную известность.
Председатель жюри, актриса Жюльетт Бинош, назвала имя обладателя главного приза Берлинале — «Золотого медведя» — им стал фильм «Синонимы» израильского режиссера Навада Лапида.
Гран-При жюри и «Серебряного медведя» получила картина Франсуа Озона «По воле божьей».
Приз им. Альфреда Бауэра за новые перспективы в киноискусстве получила лента «Бунтарка» режиссера Норы Финшелдт. Лучшим режиссером стала Ангела Шанелек, представившая на Берлинале-2019 фильм «Я была дома, но».
Ван Цзинчунь и Юн Мэй, сыгравшие в фильме «Прощай, мой сын», получили «Серебряных медведей» как лучшие актер и актриса.
Награду за лучший сценарий получили Роберто Савиано, Клаудио Джованнези и Маурицио Брауччи за фильм «Пираньи Неаполя».
Расмус Видебак получил «Серебряного медведя» за лучшие художественные достижения за фильм «Угоняя лошадей».
«Золотой медведь» в номинации «Лучший короткометражный фильм» достался Флориану Фишеру («Umbra»).
«Разговоры о деревьях» Сухаба Гасмелбари был признан лучшим документальным фильмом, а «Орей» Мехмета Акиа Буюкаталей стал лучшим дебютом.
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Nicole Kubelka, Ralf Hirschberger, Christoph Soeder, Clemens Niehaus, imago stock&people, Jens Kalaene/Globallookpress
Видео: YouTube