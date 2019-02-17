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Названы имена лауреатов 69-го Берлинского кинофестиваля

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Жюльет Бинош

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Вечером 16 февраля в столице Германии состоялась торжественная церемония закрытия Берлинале-2019.

В минувшую субботу в Berlinale Palast в Берлине состоялась торжественная церемония награждения лауреатов 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Последний день киносмотра омрачило печальное известие о смерти 77-летнего актера Бруно Ганца. Директор фестиваля, Дитер Косслик, назвал ушедшего из жизни актера одним из самых талантливых и разноплановых в истории кино. «Воистину теперь в небе над Берлином», — завершил свою речь Косслик, вспоминая о фильме «Небо над Берлином», принесшем Ганцу всемирную известность.

Председатель жюри, актриса Жюльетт Бинош, назвала имя обладателя главного приза Берлинале — «Золотого медведя» — им стал фильм «Синонимы» израильского режиссера Навада Лапида.

Навад Лапид и Жюльет Бинош

Гран-При жюри и «Серебряного медведя» получила картина Франсуа Озона «По воле божьей».

Франсуа Озон

Приз им. Альфреда Бауэра за новые перспективы в киноискусстве получила лента «Бунтарка» режиссера Норы Финшелдт. Лучшим режиссером стала Ангела Шанелек, представившая на Берлинале-2019 фильм «Я была дома, но».

Ангела Шанелек

Ван Цзинчунь и Юн Мэй, сыгравшие в фильме «Прощай, мой сын», получили «Серебряных медведей» как лучшие актер и актриса.

Юн Мэй и Вин Цзинчунь

Награду за лучший сценарий получили Роберто Савиано, Клаудио Джованнези и Маурицио Брауччи за фильм «Пираньи Неаполя».

Расмус Видебак получил «Серебряного медведя» за лучшие художественные достижения за фильм «Угоняя лошадей».

«Золотой медведь» в номинации «Лучший короткометражный фильм» достался Флориану Фишеру («Umbra»).

«Разговоры о деревьях» Сухаба Гасмелбари был признан лучшим документальным фильмом, а «Орей» Мехмета Акиа Буюкаталей стал лучшим дебютом.

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Nicole Kubelka, Ralf Hirschberger, Christoph Soeder, Clemens Niehaus, imago stock&people, Jens Kalaene/Globallookpress

Видео: YouTube

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