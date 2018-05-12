Напомним, в этом году Россия не участвовала в гранд-финале конкурса «Евровидение». По результатам второго полуфинала российская исполнительница Юлия Самойлова не набрала достаточного количества баллов для участия в финале. Многие наши соотечественники болели за коллектив DoReDos из Молдовы, продюсером которого выступил Филипп Киркоров. Яркий коллектив с запоминающимся номером на песню My Lucky Day получил 209 баллов и занял 10 место в финальной таблице.

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