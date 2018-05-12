Победителем «Евровидения — 2018» стала представительница Израиля — 25-летняя Нетта Барзилай с песней Toy. От профессионального жюри и зрителей певица получила 529 баллов. На втором месте представительница Кипра Элени Фурейра с 436 баллами. Замыкает тройку лидеров австрийский певец Сезар Сэмпсон с 342 баллами. Таким образом, «Евровидение — 2019» пройдет в Израиле.
Напомним, в этом году Россия не участвовала в гранд-финале конкурса «Евровидение». По результатам второго полуфинала российская исполнительница Юлия Самойлова не набрала достаточного количества баллов для участия в финале. Многие наши соотечественники болели за коллектив DoReDos из Молдовы, продюсером которого выступил Филипп Киркоров. Яркий коллектив с запоминающимся номером на песню My Lucky Day получил 209 баллов и занял 10 место в финальной таблице.
Фото: globallookpress