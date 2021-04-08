Названа мировая столица миллиардеров (и это не Москва или Лондон)
Если в прошлом году в столице Китая проживало 33 миллиардера, то в 2021 году их количество достигло 100. Как считают специалисты, город стал привлекательным для богачей из-за успешной борьбы китайских властей с коронавирусом, роста числа технологических компаний и фондовых рынков. До этого больше всего миллиардеров выбирали для проживания Нью-Йорк в США. На данный момент там обосновались 99 обладателей такого капитала.
Фото: pixabay.com
Однако Пекин уступает американскому городу по суммарному состоянию живущих в столице Китая миллиардеров. Так, денег у американских миллиардеров больше на 80 миллиардов долларов чем у китайских.
Самым богатым из миллиардеров Пекина является основатель TikTok и генеральный директор ByteDance Чжан Имин (35,6 миллиарда долларов). Среди богачей Нью-Йорка лидирует бывший мэр Майкл Блумберг (59 миллиардов долларов).
Среди стран, где больше всего миллиардеров, первыми стали США (724 человека). Затем идут Китай (698 человек) и Индия (140). В России на данный момент 117 долларовых миллиардеров. Самым богатым из них является председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (29,1 миллиарда долларов).
Фото: picture-alliance.com, pixabay.com
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