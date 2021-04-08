Названа мировая столица миллиардеров (и это не Москва или Лондон)

Однако Пекин уступает американскому городу по суммарному состоянию живущих в столице Китая миллиардеров. Так, денег у американских миллиардеров больше на 80 миллиардов долларов чем у китайских.

Самым богатым из миллиардеров Пекина является основатель TikTok и генеральный директор ByteDance Чжан Имин (35,6 миллиарда долларов). Среди богачей Нью-Йорка лидирует бывший мэр Майкл Блумберг (59 миллиардов долларов).

Среди стран, где больше всего миллиардеров, первыми стали США (724 человека). Затем идут Китай (698 человек) и Индия (140). В России на данный момент 117 долларовых миллиардеров. Самым богатым из них является председатель Совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов (29,1 миллиарда долларов).