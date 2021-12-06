Названа эффективная замена маске, которая позволит не заболеть ковидом на корпоративе

Специалист отметил, что самое важное — это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа», а для этого подойдут капли. «Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — рассказал Тимаков в беседе с «РИА Новости».

Данными каплями следует воспользоваться перед корпоративом, а по возвращении домой промыть нос физиологическими и солевыми растворами, затем снова закапать капли, уточнил врач-инфекционист. При этом важно не забывать про чистоту рук, что позволит снизить вероятность попадания вируса в организм.

«Самая основная защита — защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», — заключил Евгений Тимаков.

Между тем врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева заявила, что полностью защититься от COVID-19 во время корпоратива невозможно. «Безусловно, единственной на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковида является вакцинация, но, несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», — сообщила врач.