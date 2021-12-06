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Названа эффективная замена маске, которая позволит не заболеть ковидом на корпоративе

Врач-инфекционист Евгений Тимаков назвал способ, который поможет не заразиться коронавирусом на новогодних корпоративах. По его мнению, не обязательно носить медицинскую маску, поскольку такой же эффект создадут увлажняющие или интраназальные капли.
Названа эффективная замена маске, которая позволит не заболеть ковидом на корпоративе

Специалист отметил, что самое важное — это увлажнить слизистую, ни в коем случае нельзя допускать «сухого носа», а для этого подойдут капли. «Поскольку на корпоративе мы вряд ли будем носить маску, можно создать эффект ее присутствия. Есть различные увлажняющие и обволакивающие слизистую носа препараты, которые создают определенную биопленку, чтобы в ней не распространялся вирус», — рассказал Тимаков в беседе с «РИА Новости».

Данными каплями следует воспользоваться перед корпоративом, а по возвращении домой промыть нос физиологическими и солевыми растворами, затем снова закапать капли, уточнил врач-инфекционист. При этом важно не забывать про чистоту рук, что позволит снизить вероятность попадания вируса в организм.

«Самая основная защита — защитить окружающих. Если вы чувствуете насморк, недомогание, боль в горле или какие-то непонятные симптомы усталости, то не надо ходить на корпоратив и заражать окружающих, потому что не все люди сейчас имеют иммунитет к коронавирусу и вряд ли на праздничном вечере все будут с прививкой», — заключил Евгений Тимаков.

Между тем врач-эпидемиолог Анастасия Пакулаева заявила, что полностью защититься от COVID-19 во время корпоратива невозможно. «Безусловно, единственной на сегодняшний день мерой специфической профилактики от ковида является вакцинация, но, несмотря на иммунизацию против COVID-19, на новогодних корпоративах необходимо придерживаться правил личной гигиены, использовать антисептические средства, нельзя забывать про средства индивидуальной защиты, выбирать для проведения мероприятий помещения с оборудованием для обеззараживания воздуха», — сообщила врач.

Фото: freepik.com

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