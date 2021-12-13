Назван проверенный способ вернуть украденные через интернет-магазин деньги

Одним из вариантов снизить риск крупных потерь считается хранение основных средств на счете в банке, не привязанном к карте. С данного счета надо будет пополнять карту на небольшие суммы для ежедневных расходов. Также можно завести отдельную карту для онлайн-покупок, передает «РБК»..

Если мошенники все же украли деньги в онлайн-магазинах без 3D Secure, существует способ вернуть средства. «В рамках правил, установленных платежными системами, по несанкционированным транзакциям, проведенным без использования 3D Secure, ответственность возлагается на того участника в цепочке расчетов, кто не использует данный сервис», — объяснили в Промсвязьбанке.

Директор департамента информационной безопасности Росбанка Михаил Иванов заявил, что, даже если предприятие не поддерживает соответствующий протокол, у банк-эмитента есть право запустить процедуру возврата оспариваемых средств — чарджбэк. Для этого в течение 120 дней с даты совершения транзакции требуется подать заявление в свой банк.

Также при использовании мошенником карты на сайтах без двухфакторной авторизации ее владелец имеет право опротестовать транзакцию и вернуть средства. Торговые площадки зачастую идут на встречу в подобных случаях и возвращают деньги, если оплаченный товар не был отправлен.

«Но если вместе с картой злоумышленник получил доступ к телефону и смог подтвердить платеж с помощью двухфакторной авторизации, опротестовать такие операции и вернуть средства практически невозможно — это можно сделать только по решению суда при содействии правоохранительных органов», — предупреждает он.