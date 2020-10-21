Научившаяся открывать кран домашняя кошка затопила дом

Всего за несколько дней до этого они сняли ее на видео, но не знали, что Эмбер сочетает свой трюк еще с одним умением — закрытием сливного отверстия.

«Я поняла, как только вошла в гостиную, что случилось. Побежала наверх, вода переливалась через раковину. При этом Эмбер думала, что это здорово. Она сидела в дверях кухни, весело постукивая лапами по воде, как будто это было очень весело. Никаких раскаяний, — объяснила хозяйка кошки. — Я просто рада, что вышла в магазин всего на 30 минут, а то было бы намного хуже».

Жасмин пока боится подсчитывать сумму ущерба. Девушка выложила видео с Эмбер в TikTok. «Таланты» кошки понравились пользователям, они лайкнули пост 140 тысяч раз.