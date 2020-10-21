Научившаяся открывать кран домашняя кошка затопила дом
Фото: pexels.com
О необычном питомце рассказала его хозяйка — 26-летняя Жасмин Сторк, живущая в Кингстон-апон-Халле, Восточный Йорк. Однажды она вернулась из магазина и обнаружила, что ее ванная комната полностью залита водой, из-за чего вода просочилась через потолок и затопила гостиную. Она лилась струей, накапливаясь в больших лужицах.
Виновницу затопления девушка нашла сразу. Она догадалась, что кран открыла кошка Эмбер, которую недавно Жасмин и ее бойфренд Робби застали на «месте преступления» — они видели, что питомец ловко научился открывать кран в ванной.
Всего за несколько дней до этого они сняли ее на видео, но не знали, что Эмбер сочетает свой трюк еще с одним умением — закрытием сливного отверстия.
«Я поняла, как только вошла в гостиную, что случилось. Побежала наверх, вода переливалась через раковину. При этом Эмбер думала, что это здорово. Она сидела в дверях кухни, весело постукивая лапами по воде, как будто это было очень весело. Никаких раскаяний, — объяснила хозяйка кошки. — Я просто рада, что вышла в магазин всего на 30 минут, а то было бы намного хуже».
Жасмин пока боится подсчитывать сумму ущерба. Девушка выложила видео с Эмбер в TikTok. «Таланты» кошки понравились пользователям, они лайкнули пост 140 тысяч раз.
Фото: YouTube / Daily Viral, pexels.com, pixabay.com
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