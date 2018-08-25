Наталья Штурм вынуждена бороться за единственного сына в суде

Наталья Штурм редко рассказывает интернет-пользователям о своем прошлом и уже взрослых детях, но недавно она все же сделала исключение, поскольку начала судебные тяжбы с бывшим мужем Игорем Павловым. Оказалось, мужчина хочет, чтобы их общий 14-летний сын Арсений жил с ним в Смоленской области. Разумеется, Наталья против, о чем и сообщила фолловерам в своем микроблоге, пожаловавшись на экс-супруга.
Как можно выбрать между самыми близкими людьми - мамой и папой? Это как выбирать между детьми, кто дороже? Посмотрите фильм «Выбор Софи» с Мерил Стрип... Наш учебный год начался с того, что папа вдруг решил поломать психику парню в 14 лет, в самый переходный возраст. Мне страшно за Арсения. Он гиперактивный, впечатлительный, творческий, талантливый парень, который сейчас ищет своё место в этом мире, пытается понять кто он, для чего мама выпросила его у бога и кем он станет. Точно знаю, что он не сможет стать предателем ни для одного из родителей. А если заставят, он с этим не сможет справиться... Игорь, что ты делаешь? Неужели 15 тыс твоих алиментов тебе покоя не дают? Или месть, что ушла от тебя? 14 лет прошло, пора уже забыть как меня зовут, а ты все злишься, не отдаёшь его, терзаешь всех. Пожалей его, это жестоко так мучить ребёнка. Может ты устал? Так и скажи, он перейдёт в школу в моем районе, где он и прописан. И тебе больше не придётся тратиться на обучение. Одумайся, ему в январе 15 лет и скоро он станет сильнее тебя. Ты ничего не выиграешь этой войной. Война это всегда потери. #суд #натальяштурм #любимыйсын #любимаядочь #братисестра #👩👧👦#простомама
«Папа вдруг решил поломать психику парню в 14 лет, в самый переходный возраст. Мне страшно за Арсения. Он гиперактивный, впечатлительный, творческий, талантливый парень, который сейчас ищет свое место в этом мире, пытается понять кто он, для чего мама выпросила его у бога и кем он станет. Точно знаю, что он не сможет стать предателем ни для одного из родителей. А если заставят, он с этим не сможет справиться...» — написала Штурм (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).
Также Павлов требует с бывшей жены алименты в размере 107 тысяч рублей. При этом целое лето Штурм была лишена возможности видеться с наследником. Арсению и его матери пришлось ограничиться телефонными звонками. «После развода мы с Игорем договорились следующим образом: он оплачивает учебу Арсению, я его отдых. Естественно, я не жалела денег на путешествия с сыном, мы посетили разные уголки планеты. А что муж? Он лишь возил Арсения в Смоленскую область», — рассказала Наталья в интервью журналу StarHit. В итоге суд назначил заседание на 18 сентября, и на нем будет присутствовать и Арсений, ведь по закону он сам может выбрать, с кем ему жить.
Фото и видео: Instagram