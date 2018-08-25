Наталья Штурм вынуждена бороться за единственного сына в суде

Также Павлов требует с бывшей жены алименты в размере 107 тысяч рублей. При этом целое лето Штурм была лишена возможности видеться с наследником. Арсению и его матери пришлось ограничиться телефонными звонками. «После развода мы с Игорем договорились следующим образом: он оплачивает учебу Арсению, я его отдых. Естественно, я не жалела денег на путешествия с сыном, мы посетили разные уголки планеты. А что муж? Он лишь возил Арсения в Смоленскую область», — рассказала Наталья в интервью журналу StarHit. В итоге суд назначил заседание на 18 сентября, и на нем будет присутствовать и Арсений, ведь по закону он сам может выбрать, с кем ему жить.

Фото и видео: Instagram