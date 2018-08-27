Наталья Штурм попала в больницу из-за нервного истощения

«У меня было нервное переутомление и истощение. Мне так сказала врач. Я не кушала несколько дней. А когда немного поела, началось головокружение, я начала падать в обморок. Это происходило несколько раз. В четыре утра я позвонила Дане Борисовой, спросила, что делать. Она мне сказала вызывать скорую помощь», — объяснила Штурм в интервью журналу StarHit.