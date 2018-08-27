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Наталья Штурм попала в больницу из-за нервного истощения

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Штурм

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52-летняя певица Наталья Штурм была госпитализирована в одну из клиник подмосковного города Химки.

Сейчас Наталья Штурм ведет судебную тяжбу с экс-супругом за право опеки над их общим сыном Арсением и очень переживает. Настолько, что ничего не ест и практически не спит. Разумеется, такой режим очень быстро сказался на здоровье артистки.

«У меня было нервное переутомление и истощение. Мне так сказала врач. Я не кушала несколько дней. А когда немного поела, началось головокружение, я начала падать в обморок. Это происходило несколько раз. В четыре утра я позвонила Дане Борисовой, спросила, что делать. Она мне сказала вызывать скорую помощь», — объяснила Штурм в интервью журналу StarHit.

Наталья уже выписалась домой из клиники, чтобы поправляться в знакомой комфортной обстановке, и надеется быстро восстановить силы, чтобы продолжить разбирательство с бывшим мужем. Наталья хочет, чтобы 14-летний Арсений решил жить с ней. По словам певицы, ее экс-супруг Игорь не уделяет должного внимания ребенку. Несмотря на то, что сейчас мальчик пребывает в гостях у отца, тот не общается с ним столько, сколько мама.

Фото и видео: Instagram

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