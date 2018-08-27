Наталья Штурм попала в больницу из-за нервного истощения

Сейчас Наталья Штурм ведет судебную тяжбу с экс-супругом за право опеки над их общим сыном Арсением и очень переживает. Настолько, что ничего не ест и практически не спит. Разумеется, такой режим очень быстро сказался на здоровье артистки.
Друзья мои!) Спасибо, что переживали за меня, уже все норм, я дома. Следите за своим здоровьем, правильно питайтесь и не нервничайте - все будет хорошо 👌 Ну и немножко вам летнего задора в ленту - сама я не смогла порадовать вас этим летом, пусть за меня это сделают мои коллеги - тоже хорошие мамочки и красивые женщины! #любвивам #счастья #красота #здоровье #зож #фитнес #берегитесебя #❤️
«У меня было нервное переутомление и истощение. Мне так сказала врач. Я не кушала несколько дней. А когда немного поела, началось головокружение, я начала падать в обморок. Это происходило несколько раз. В четыре утра я позвонила Дане Борисовой, спросила, что делать. Она мне сказала вызывать скорую помощь», — объяснила Штурм в интервью журналу StarHit.
Наталья уже выписалась домой из клиники, чтобы поправляться в знакомой комфортной обстановке, и надеется быстро восстановить силы, чтобы продолжить разбирательство с бывшим мужем. Наталья хочет, чтобы 14-летний Арсений решил жить с ней. По словам певицы, ее экс-супруг Игорь не уделяет должного внимания ребенку. Несмотря на то, что сейчас мальчик пребывает в гостях у отца, тот не общается с ним столько, сколько мама.
Фото и видео: Instagram