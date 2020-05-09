Наталия Орейро довела поклонников до слез исполнением советской песни о войне

«Умничка!!! Так чисто спела❤️😍», «Наташа - молодечка😍, умничка такая👏, не обошла наш Великий Праздник!!! С Днём Победы!!!», «Обворожительно! Хоть и с акцентом)», «Очень трогательно!!! Молодец 🌷», «Молодец! Очень красиво спела !👏👏», «С таким чувством, с такой душой спела❤️», «Как это приятно 💕💕💕до слез... Спасибо, Наша Наташа!!!! 😘», «Как красиво спела, один восторг 💐», «как же это красиво. Аж на слезу пробило», «Впечатлило! ❤️Какая она молодец! С днем победы 🥇», «Молодец, умница, талантливый человек, талантлив во всём, до слёз, искренне и с душой!!! Наталья, наш человек», « Нати - человек с большой буквы. С Днём Победы!», «Наташа, умница! 👍 Спасибо за такое поздравление», — пишут подписчики.