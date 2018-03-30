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Настасья Самбурская заявила о маленьких зарплатах артистов театра

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Фото из Instagram Настасьи Самбурской
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31-летняя Настасья Самбурская неофициально обратилась к президенту России с просьбой о повышении зарплат ее коллегам.

На одном из недавних светских мероприятий журналисты пообщались с актрисой и телеведущей Настасьей Самбурской. Она заявила, что хотела бы, чтобы зарплаты у ее коллег из российских театров были выше.

«Я бы попросила президента, чтобы он артистам в театре повысил зарплату. Прожить на те деньги, которые платят нам сейчас, очень трудно. Я, помимо театральной зарплаты, еще веду программу «Ревизорро», у меня есть и другие проекты. Поэтому мне-то хватает на жизнь. А моим коллегам приходится затягивать пояса», — сообщила звезда в интервью порталу Sobesednik.ru.

Актриса также подтвердила, что сейчас ее сердце свободно (в прошлом году она развелась с мужем Кириллом Дыцевичем), и пошутила, что с удовольствием сходит на свидание с олигархом, если бы кто-нибудь сосватал.

Фото: Instagram

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