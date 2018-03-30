Настасья Самбурская заявила о маленьких зарплатах артистов театра

На одном из недавних светских мероприятий журналисты пообщались с актрисой и телеведущей Настасьей Самбурской. Она заявила, что хотела бы, чтобы зарплаты у ее коллег из российских театров были выше.

«Я бы попросила президента, чтобы он артистам в театре повысил зарплату. Прожить на те деньги, которые платят нам сейчас, очень трудно. Я, помимо театральной зарплаты, еще веду программу «Ревизорро», у меня есть и другие проекты. Поэтому мне-то хватает на жизнь. А моим коллегам приходится затягивать пояса», — сообщила звезда в интервью порталу Sobesednik.ru.