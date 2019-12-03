Наследник династии Рокфеллеров и бизнес-вумен из России женятся после знакомстве в мессенджере

Ольга Грищенко и Майкл Рокфеллер долго не встречались и друг друга знали только по аватаркам в мессенджере. И, когда он захотел приехать в Москву, чтобы познакомиться с Ольгой, она поняла, что времени выкроить сможет только на кофе-брейк.

«Поэтому мы отложили нашу встречу до отпуска. Выбрали Грецию. Там впервые и увиделись. Майкл был в костюме-тройке и шляпе. Он был первым мужчиной, который произвел на меня такое впечатление, когда земля уходит из-под ног», — призналась Ольга Грищенко.

«А я сразу влюбился, но долго это скрывал. Но понял, что она та самая, с первого мгновения», — рассказывает Майкл.

Знакомство влюбленных произошло всего около года назад, но они уже готовятся к свадьбе, которая пройдет весной, и даже мечтают об общих детях.