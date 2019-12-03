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Наследник династии Рокфеллеров и бизнес-вумен из России женятся после знакомстве в мессенджере

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Майкл Рокфеллер

Фото: Facebook

Деловая переписка переросла в стремительный роман.

Наследник династии Рокфеллеров — 26-летний Майкл Чарльз Рокфеллер — весной поведет к алтарю вице-президента корпорации «Синергия» Ольгу Грищенко. Их история знакомства необычна: влюбленные, занимающие высокие посты и графики которых невероятно плотные, познакомились в мессенджере.

Майкл Рокфеллер

В интервью изданию Hello! Ольга и Майкл рассказали, что их знакомство случилось из-за рабочих вопросов, и первое время их переписка носила сугубо деловой характер.

«После общение прекратилось, и я даже не сохранила телефон Майкла, — рассказала Ольга Грищенко в интервью. — А вскоре мне пришло сообщение: "Рабочих тем для общения больше нет?". Так мы стали разговаривать уже на личные темы.

Ольга Грищенко и Майкл Рокфеллер долго не встречались и друг друга знали только по аватаркам в мессенджере. И, когда он захотел приехать в Москву, чтобы познакомиться с Ольгой, она поняла, что времени выкроить сможет только на кофе-брейк.

«Поэтому мы отложили нашу встречу до отпуска. Выбрали Грецию. Там впервые и увиделись. Майкл был в костюме-тройке и шляпе. Он был первым мужчиной, который произвел на меня такое впечатление, когда земля уходит из-под ног», — призналась Ольга Грищенко.

«А я сразу влюбился, но долго это скрывал. Но понял, что она та самая, с первого мгновения», — рассказывает Майкл.

Знакомство влюбленных произошло всего около года назад, но они уже готовятся к свадьбе, которая пройдет весной, и даже мечтают об общих детях.

«Какой формат свадьбы будет, мы пока не знаем. Сегодня хочется отметить вдвоем, а завтра — в кругу большой семьи. Но это точно произойдет в Греции, где мы впервые встретились», — рассказывает Майкл Рокфеллер.

«Мы люди деловые, но можем и помечтать. Оба хотим общих детей, Майкл мечтает о дочке. И говорит, что будет стараться столько раз, пока не получится моя копия», — говорит Ольга.

У невесты есть сын-подросток Данила, который учится в США. «Он не привык видеть меня с мужчинами, все больше с документами, да с телефоном в руках. Но с Майклом они быстро нашли общий язык», — говорит бизнес-вумен.

На вопрос, собирается ли Ольга стать частью семейного бизнеса Рокфеллеров, она отвечает, что нет. «Мне бы не хотелось, поскольку это лишит меня независимости. Я работаю с 18 лет, не могу сидеть без дела и после свадьбы планирую зарабатывать больше мужа. У нас будет общий бюджет, общие цели. Майкл говорит, что готов уделять все время семье, даже жертвуя собственной карьерой», — призналась Ольга Грищенко.

Фото: Facebook, Instagram

Видео: Michael Charles Rockefeller

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