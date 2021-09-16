Насколько опасно в эру мобильных телефонов спать рядом со смартфоном

С момента выпуска первых мобильных телефонов существовало множество опасений вроде того, что излучение, исходящее от них, повышает риск развития онкологических заболеваний. Конечно, на сегодняшний день технологии ушли далеко вперед и каждый гаджет сертифицируется на предмет безопасности. Однако не стоит забывать про меры предосторожности, особенно в ночное время, отметил специалист.

«Нужно учитывать, что вред от телефонов до конца еще не изучен. Общее правило — не спать в обнимку с гаджетом: не класть его ни под подушку, ни на кровать рядом с собой. Лучше не держать его от головы ближе, чем на расстоянии одного метра, хотя бы полуметра. Большинство приборов сертифицируются на предмет воздействия на человека на расстоянии полуметра. На этом расстоянии влияние небольшое. И обязательно заведите беспроводные наушники, опять же, чтобы не держать устройство около головы. В таком случае можно держать телефон хоть на столе, если вы много разговариваете: телефон вас уже не облучает, вас облучает наушник, но это облучение никакого вреда организму не принесет», — сообщил Антон Ястребцев в интервью радио Sputnik.

В некоторых случаях излучение усиливается, по словам эксперта, это происходит, когда сотовая вышка находится далеко. Такое часто бывает в деревне или на даче, потому что телефон расходует большое количество энергии, чтобы связаться с базовой станцией, и от него идет повышенное излучение.

Эксперт предупредил, что людям с кардиостимуляторами особенно важно не держать телефон слишком близко к себе, чтобы гаджет не провоцировал электромагнитные помехи.