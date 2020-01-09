«Наша настоящая принцесса»: Кейт Миддлтон принимает поздравления с 38-летием

Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года после десятилетнего знакомства. У супругов растут трое детей: Джордж, Шарлотта и Луи.

В апреле 2019 года королева Елизавета II пожаловала Кейт Миддлтон высочайший титул Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена. Такой награды удостаиваются за преданность королевской семье и монархии.