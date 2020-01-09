«Наша настоящая принцесса»: Кейт Миддлтон принимает поздравления с 38-летием
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Фото: EAST NEWS
Жена принца Уильяма Кейт Миддлтон принимает поздравления с 38-м днем рождения. В официальном аккаунте герцогов Кембриджских поблагодарили подданных за теплые слова и поздравления в адрес Кейт.
«Благодарим всех за ваши милые сообщения и поздравления в адрес герцогини Кембриджской. Желаем ей счастливого дня рождения», — говорится в сообщении.
«Наша настоящая принцесса, преданная мужу и стране. С днем рождения», «Прекрасная и внешне, и внутри. С днем рождения», «Какая хорошенькая!», «Великолепная», «Желаем счастливого года и многих лет в будущем», — поздравили Кейт Миддлтон в комментариях.
Фото: EAST NEWS
Кейт Миддлтон вышла замуж за принца Уильяма в апреле 2011 года после десятилетнего знакомства. У супругов растут трое детей: Джордж, Шарлотта и Луи.
В апреле 2019 года королева Елизавета II пожаловала Кейт Миддлтон высочайший титул Дамы Большого Креста Королевского Викторианского Ордена. Такой награды удостаиваются за преданность королевской семье и монархии.
Фото и видео: Instagram, East News, Getty Images
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