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Народный артист России Иван Бортник умер на 80-м году жизни

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Иван Бортник

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О смерти актера сообщила его супруга.

Вчера, 4 января, на 80-м году жизни скончался актер Театра на Таганке Иван Сергеевич Бортник. О смерти звезды театра и кино сообщила его супруга Татьяна Борзых. В разговоре с ТАСС Татьяна назвала вероятную причину смерти мужа: «Врачи говорят, скорее всего, тромб».

Иван Бортник знаком зрителям по фильмам «Место встречи изменить нельзя», «Родня», «Иван да Марья», «Антикиллер» и многим другим. На сцену Театра на Таганке Иван Сергеевич выходил в спектаклях «Три сестры», «Владимир Высоцкий», «Гамлет». Стоит отметить, что в стенах этого театра Бортник подружился с Владимиром Высоцким, впоследствии посвятившем ему «Письмо к другу».

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: Anvar Galeev/Globallookpress, kino-teatr

Видео: YouTube

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