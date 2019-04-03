Народный артист РФ Алексей Булдаков скоропостижно скончался на 69-м году жизни

Несколько часов назад президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщил российским СМИ печальную новость — в Улан-Баторе ушел из жизни известный актер Алексей Иванович Булдаков. По словам Новожилова, причиной смерти стал внезапно оторвавшийся тромб.
У Алексея Ивановича осталась вдова Людмила Андреевна и внебрачный 31-летний сын Иван, который живет на Мальте вместе с матерью и отчимом.
Известность Булдакову принесла роль генерала Иволгина в фильме «Особенности национальной охоты». Всего он снялся более чем в ста пятидесяти фильмах, а также записал несколько музыкальных альбомов. Кроме того, актер принял участие в съемках трех клипов Ларисы Долиной, в том числе на бессмертный хит «Погода в доме».
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Anatoly Lomohov, Pravda Komsomolskaya, Gennadii Usoev, Vasilii Smirnov, Boris Kavashkin / Global Look Press
Видео: Youtube.com / Первый канал, Телеканал ICTV