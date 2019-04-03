Народный артист РФ Алексей Булдаков скоропостижно скончался на 69-м году жизни

Несколько часов назад президент фестиваля театра и кино «Амурская осень» Сергей Новожилов сообщил российским СМИ печальную новость — в Улан-Баторе ушел из жизни известный актер Алексей Иванович Булдаков. По словам Новожилова, причиной смерти стал внезапно оторвавшийся тромб.

У Алексея Ивановича осталась вдова Людмила Андреевна и внебрачный 31-летний сын Иван, который живет на Мальте вместе с матерью и отчимом.