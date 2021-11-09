Народная медицина в действии: россиянин попал в больницу после лечения депрессии морковью

На приеме у врача 31-летний IT-специалист поведал свою историю: ему пришлось уволиться с работы из-за регулярной задержки заработной платы, а вместе с тем он расстался с девушкой, с которой состоял в серьезных отношениях на протяжении нескольких лет. Об этом рассказал «Московский комсомолец».

Из-за нервного расстройства мужчина решил расслабиться с помощью алкоголя и выпил полбутылки ликера. В качестве закуски использовалась морковка, но затем планы на нее изменились. По завершении эксперимента, который он проводил в состоянии алкогольного опьянения при помощи овоща, пришлось обратиться за помощью к хирургу. Медицинский работник помогал извлекать морковь из заднего прохода своего необычного пациента.