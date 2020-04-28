«Угроза коронавируса сохраняется»: Путин рассказал, как в России пройдут майские праздники

Во вторник, 28 апреля, Владимир Путин провел открытое совещание с главами регинов и кабмином, в ходе которого сделал ряд заявлений и распоряжений, связанных с мерами, направленными на борьбу с коронавирусом. «Нам удалось затормозить распространение эпидемии», — обрадовал присутствующих он.

Отметив успехи принятой стратегии, президент подчеркнул, что угроза коронавируса сохраняется, риски заразиться выходят на верхнюю планку, а пик эпидемии COVID-19 еще не пройден. В связи с этим глава государства попросил коллег и граждан продолжить проявлять ответственность, выразив надежду на скорое снятие ограничений, которое будет проходить поэтапно, шаг за шагом — говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя, и даже когда пик будет преодолен, в ряде регионов ситуация может оставаться напряженной. Поэтому соблюдать карантин и режим самоограничения все еще необходимо, считает президент.

«Впереди у нас череда майских праздников, а между ними — рабочие дни, 6, 7, 8 число», — напомнил он. Президент распорядился сделать эти дни нерабочими, с сохранениями заработной платы, продлив нерабочие дни вплоть до 11 мая. «Чем строже мы, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это все пройдет», — подчеркнул он.

Владимир Владимирович поручил Правительству, Роспотребнадзору и рабочей группе Госсовета подготовить до 5 мая рекомендации по поэтапному выходу из режима ограничений, который начнется 12 мая. Однако все будет зависеть от ситуации в конкретных регионах на конкретный момент.

Президент подчеркнул, что необходимо продумать этапы с учетом всех изменений в экономике и социальной ситуации и разработать новый пакет неотложных мер по поддержке экономики и граждан, а также «общенациональный план действий по нормализации доходов и роста экономики».

Помимо этого Владимир Путин сообщил, что сложившаяся в России ситуация заметно повлияла на процессы: производства начали выпускать больше масок, защитных костюмов для врачей, аппаратов ИВЛ, но отметил, что этого иногда бывает недостаточно, и распорядился урегулировать ситуацию, обратив внимание на слабые стороны. «В России с нуля было развернуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции. Что касается тест-систем, то за март-апрель наша промышленность увеличила их выпуск в девять раз. И если на начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз. И охват тестированием будет постоянно увеличиваться», — цитирует его слова РИА «Новости».

Президент также поздравил медиков, работающих на вызовах, с их неофициальным праздником, и распорядился официально сделать 28 апреля «Днем работника скорой помощи».