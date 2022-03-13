Найдено тело пропавшей год назад модели Гретты Ведлер

Первым о пропаже модели заявил ее друг. Молодой человек написал заявление в полицию 24 февраля 2021 года после того, как Гретта перестала выходить на связь.

Ведлер была родом из Липецка, но несколько лет назад переехала в Москву и строила карьеру в модельном бизнесе. Девушка участвовала в рекламных съемках и различных конкурсах красоты, один из которых "Top Russian Beauties".

Дома, в Липецке, у Гретты был молодой человек, который не поехал с ней покорять столицу. И, предположительно, был очень ревнив.

«В феврале 2021 года Гретта перестала выходить на связь, друзья сами обратились в полицию. Рассказали о ее непростых отношениях с бойфрендом из Липецкой области. Якобы он украл у нее 150 тысяч рублей, а Гретте стал угрожать расправой. По версии друзей, именно поэтому девушка за несколько дней до пропажи переселилась жить в отель на Лесной улице», — рассказал источник в правоохранительных органах, сообщает KP.RU.

Фото и листовки о помощи в поиске модели размещались в социальных сетях и на улицах. Девушку активно искали на протяжении года. В итоге следователи вышли на подозреваемого и обнаружили в его машине чемодан с телом жертвы. Сам автомобиль находился в гараже загородного дома в Липецке.

«В гараже загородного дома в городе Липецк 12 марта было обнаружено тело модели, пропавшей в Москве год назад. Следователи задержали подозреваемого и продолжают расследовать уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")», — сообщает Следственный комитет города Москвы.

Подозреваемым в убийстве модели стал ее бывший возлюбленный, 23-летний Дмитрий. По версии следствия он мог убить Гретту в отеле, после чего вынести ее тело в чемодане и увезти из Москвы.

«Мужчина задержан. Проводятся следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы», — отмечают следователи.

На данный момент Дмитрий отказывается сотрудничать с полицией.