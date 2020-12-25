Найденный в мусоре кот стал заместителем министра
Фото: instagram.com/minprirody73
Животное заняло неофициальную должность замминистра по охране животного мира. Кот был найден работниками «Горкомхоза» в Ульяновске, его обнаружили на линии предсортировки мусора. Один из сотрудников, Михаил Тукаш, готовил содержимое для дальнейшей сортировки, он открыл мусорный пакет и увидел в нем «пушистый сюрприз».
По словам директора предприятия Игоря Перфильева, четвероногий упитанный, ухоженный и чистый — до недавнего времени он явно был домашним питомцем. Несмотря на то, что кот не пострадал, он был очень напуган.
Найденный кот не остался без присмотра. Министр природы и цикличной экономики Ульяновской области Гульнара Рахматулина захотела видеть его в качестве своего заместителя. Специально для бездомного кота в ведомстве придумали должность.
«В структуру ведомства введена неофициальная должность заместителя министра природы и цикличной экономики региона по охране животного мира», — подчеркнули в министерстве.
Перед тем, как приступить к своим обязанностям, новый сотрудник прошел ветеринарный осмотр. Кроме того, заместителя министра обработали средством против блох, в ближайшее время ему будут сделаны необходимые прививки. Ведомство объявило конкурс на выбор имени для животного, предложения можно передать в Минприроды Ульяновской области.
Фото: Instagram/@minprirody73, pixabay.com
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