Найденный в мусоре кот стал заместителем министра

Животное заняло неофициальную должность замминистра по охране животного мира. Кот был найден работниками «Горкомхоза» в Ульяновске, его обнаружили на линии предсортировки мусора. Один из сотрудников, Михаил Тукаш, готовил содержимое для дальнейшей сортировки, он открыл мусорный пакет и увидел в нем «пушистый сюрприз».

По словам директора предприятия Игоря Перфильева, четвероногий упитанный, ухоженный и чистый — до недавнего времени он явно был домашним питомцем. Несмотря на то, что кот не пострадал, он был очень напуган.