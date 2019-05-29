Нагиев? Басков? Смолов? В Сети гадают, кто станет новым героем шоу «Холостяк»

Сегодня стало известно, что телеканал ТНТ готовит новый сезон полюбившегося многим шоу «Холостяк». Имени героя пока не раскрывают, но, по всей видимости, он уже определен.

«Он будет абсолютно противоположен прошлому главному герою. В этом сезоне в шоу будет настоящий мужчина: сильный, смелый, которому все по силам», — цитирует «СтарХит» инсайдера.

Подписчики Instagram издания гадают, кто из известных мужчин подходит это описание. «Киркоров???», «Басков?», «Путин?», «Дима Билан???», «Нагиев?», «Шнур», «Шепелев?», «Руслан Белый?», «Константин Гецати», «А вот бы Смолов», «Давайте Лазарева», — выдвигают версии они.

А кого хотели бы видеть вы?