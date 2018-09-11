logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Надежда Михалкова прокомментировала информацию о госпитализации своего 72-летнего отца

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 10

Никита Михалков

Arrows-left
Arrows-right
Reload
Утром 11 сентября ряд российских СМИ сообщил, что актер и режиссер Никита Сергеевич Михалков попал в больницу.

Во вторник, 11 сентября, в прессе замелькали тревожные заголовки: «Никита Михалков госпитализирован в Москве». Об этом телеканалу 360 сообщил друг режиссера, актер Александр Адабашьян. По его словам, в результате «малоприятной травмы спортивного свойства» Никите Сергеевичу сделали операцию.

Родные и близкие Михалкова поспешили успокоить поклонников. «Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит», — заявила младшая дочь знаменитости Надежда Михалкова в интервью телеканалу «Звезда».

Ранее помощник Никиты Сергеевича объяснил, что режиссер просто решил уехать из Москвы. При этом информацию об ухудшении здоровья своего подопечного он не прокомментировал. Зато Надежда добавила, что ассистенту можно верить.

Фото: Komsomolskaya Pravda, Boris Kavashkin, Zamir Usmanov, Kremlin Pool, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Оскорблять моего ребенка я не позволю»: Эвелина Бледанс оправдалась за избиение Елены Лебедевой
64-летний Александр Серов закрутил роман с 29-летней экс-участницей «Дома-2»?
Красавец-жених и скромница-невеста: Лариса Гузеева поделилась фотографиями со свадьбы сына
Беременная пятым ребенком Мария Порошина развелась с Ильей Древновым после семнадцати лет брака
«Больше не в силах терпеть»: молодая возлюбленная 64-летнего Серова обвинила его в рукоприкладстве
Уже на площадке: Лера Кудрявцева вышла из декрета через две недели после родов