Надежда Михалкова прокомментировала информацию о госпитализации своего 72-летнего отца

Во вторник, 11 сентября, в прессе замелькали тревожные заголовки: «Никита Михалков госпитализирован в Москве». Об этом телеканалу 360 сообщил друг режиссера, актер Александр Адабашьян. По его словам, в результате «малоприятной травмы спортивного свойства» Никите Сергеевичу сделали операцию.

Родные и близкие Михалкова поспешили успокоить поклонников. «Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит», — заявила младшая дочь знаменитости Надежда Михалкова в интервью телеканалу «Звезда».