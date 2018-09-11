Надежда Михалкова прокомментировала информацию о госпитализации своего 72-летнего отца

Во вторник, 11 сентября, в прессе замелькали тревожные заголовки: «Никита Михалков госпитализирован в Москве». Об этом телеканалу 360 сообщил друг режиссера, актер Александр Адабашьян. По его словам, в результате «малоприятной травмы спортивного свойства» Никите Сергеевичу сделали операцию.
Родные и близкие Михалкова поспешили успокоить поклонников. «Он не болеет, все в порядке. Волноваться не стоит», — заявила младшая дочь знаменитости Надежда Михалкова в интервью телеканалу «Звезда».
Ранее помощник Никиты Сергеевича объяснил, что режиссер просто решил уехать из Москвы. При этом информацию об ухудшении здоровья своего подопечного он не прокомментировал. Зато Надежда добавила, что ассистенту можно верить.
Фото: Komsomolskaya Pravda, Boris Kavashkin, Zamir Usmanov, Kremlin Pool, Anatoly Lomohov / Global Look Press, Instagram