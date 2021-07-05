Надежда есть: в состоянии здоровья МакSим наметились небольшие улучшения

В итоге МакSим перевели из частной клиники в более крупную профильную, где подключили к аппарату ЭКМО, помогающему не только дышать, но и насыщающему кровь кислородом.

Все эти недели поклонники следят за новостями о состоянии здоровья Марины Максимовой. На днях в прессе появились сведения, что она пришла в сознание, но представители артистки эти сведения сразу же опровергли.

Теперь телеграм-канал Life сообщает, что в состоянии здоровья МакSим наметился слабый, но прогресс. Издание рассказало, что после очередной компьютерной томографии стало ясно: что очаги поражения легких в объеме пока не уменьшились, но в некоторых местах уже уплотнились. Также появились образования с признаками начального регресса.

«Еще рано говорить, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!», — цитирует Life представителя певицы Маргариту Соколову.

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