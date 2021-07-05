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Надежда есть: в состоянии здоровья МакSим наметились небольшие улучшения

15 июня певица Марина Максимова (МакSим) сообщила, что попала в больницу с пневмонией. Она рассказала, что коронавирус тесты не подтвердили, но за несколько дней ее состояние ухудшилось настолько, что ее подключили к ИВЛ.
Надежда есть: в состоянии здоровья МакSим наметились небольшие улучшения

Вначале, сразу после госпитализации певицы, медики давали обнадеживающие прогнозы. Да и Марина была настроена позитивно. В середине июня ее перевод в медикаментозную кому и подключение к искусственной вентиляции легких обосновали стремлением сэкономить силы организма для борьбы с вирусом.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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МакSим позирует

Фото: www.instagram.com/maksimartist

Но пневмония прогрессировала настолько стремительно, что уже через несколько дней КТ показала 80% поражения легких (госпитализировали артистку с 40%-м поражением).

В итоге МакSим перевели из частной клиники в более крупную профильную, где подключили к аппарату ЭКМО, помогающему не только дышать, но и насыщающему кровь кислородом.

Все эти недели поклонники следят за новостями о состоянии здоровья Марины Максимовой. На днях в прессе появились сведения, что она пришла в сознание, но представители артистки эти сведения сразу же опровергли.

Теперь телеграм-канал Life сообщает, что в состоянии здоровья МакSим наметился слабый, но прогресс. Издание рассказало, что после очередной компьютерной томографии стало ясно: что очаги поражения легких в объеме пока не уменьшились, но в некоторых местах уже уплотнились. Также появились образования с признаками начального регресса.

«Еще рано говорить, что Марина пришла в стабильное состояние и полное сознание. Но надежда есть!», — цитирует Life представителя певицы Маргариту Соколову.

Все новости о МакSим читайте на сайте Passion.ru.

Фото и видео: Instagram, Starface, youtube-канал Maksim

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