Начинающая актриса-инвалид получила на Рождество бионическую руку
18-летняя девушка родилась без левой руки ниже локтя, но уже снималась в короткометражных фильмах, телевизионных рекламных роликах и местных театральных шоу. Когда Грейси появилась на свет, ее дефект был шоком для матери по имени Эллен, так как недостаток не был виден при сканировании. Врачи объяснили ей, что рука не развивалась из-за перекрытия кровообращения в матке.
I'm so #proud that https://t.co/Kb8ExJabQ0 is supporting #GracieMcGonigal in her mission to reinvent some of our best loved characters of stage and screen and play them #bionic. Keep an eye out for this amazing young #actress https://t.co/TXef9oS70l #stage #theatre #TajTalks— Tej Kohli Foundation (@KohliFoundation) December 22, 2020
«Это не было дискомфортом. Я научилась чистить обувь и нашла способы самостоятельно мыть волосы. Начала выступать в раннем возрасте. Я всегда выделялась из толпы, что было преимуществом в театре», - объяснила актриса.
Грейси живет с 51-летней мамой в Илинге, Западный Лондон. На прошлых выходных ей установили бионическую руку за 10 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). Механизм молодой актрисе подарил благотворительный фонд. МакГонигал, которая недавно поступила в колледж исполнительского искусства в Лондоне, в восторге от подарка и считает, что рука поможет ей найти роли мечты. «Я чувствую, что сейчас могу добиться всего», - резюмировала она.
Фото: pixabay.com
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