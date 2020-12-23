Начинающая актриса-инвалид получила на Рождество бионическую руку

«Это не было дискомфортом. Я научилась чистить обувь и нашла способы самостоятельно мыть волосы. Начала выступать в раннем возрасте. Я всегда выделялась из толпы, что было преимуществом в театре», - объяснила актриса.

Грейси живет с 51-летней мамой в Илинге, Западный Лондон. На прошлых выходных ей установили бионическую руку за 10 тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). Механизм молодой актрисе подарил благотворительный фонд. МакГонигал, которая недавно поступила в колледж исполнительского искусства в Лондоне, в восторге от подарка и считает, что рука поможет ей найти роли мечты. «Я чувствую, что сейчас могу добиться всего», - резюмировала она.