На заработки в столицу: Москва признана лучшим городом для построения карьеры

Участниками исследования выступили сами жители городов, в которых оно проводилось. 71% проживающих в Москве назвали ее максимально комфортным местом для работы и карьерного роста. Резиденты северной столицы в количестве 63% отметили Петербург, как благоприятную среду для развития. Третье место досталось столице Татарстана Казани — деловой средой города довольны 53% опрошенных.

В топ-5 также вошли Тюмень и Екатеринбург, набрав 49% и 48% соответственно.

В исследование вошел опрос и о худших городах для развития карьеры. Рейтинг возглавили: Астрахань, c 17% довольных своими успехами в делах жителей. Следующим в списке идет Тольятти (16%), Саратов (15%), Омск (14%) и Волгоград (13%).

В опрос входило исследование 39 крупнейших российских городов.