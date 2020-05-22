На совещании Путина стало известно о росте количества смертей от коронавируса и второй волне COVID-19

В частности, на совещании было объявлено о значительном росте числа бессимптомных больных коронавирусом, что связано с увеличением количества проведенных тестов. Все чаще зараженными COVID-19 становятся подростки, которые, вероятнее всего, не соблюдают режим самоизоляции, переносят недуг в легкой форме и являются опасными распространителями вируса.

Также было отмечено, что в июне ожидается рост показателей смертности от короновируса. Это обусловлено тем, что сейчас многие зараженные борются за свою жизнь, и далеко не у всех борьба протекает без осложнений.

Впрочем, есть и хорошие новости. По словам президента, пиковый прирост больных коронавирусом был зафиксирован 26 марта, в последнее время показатель снижается с каждым днем. Кроме того, все меньше пациентов находится на искусственной вентиляции легких и в реанимации. Однако говорить о полной победе над COVID-19 в ближайшем будущем еще рано: вторая волна ожидается в конце октября, начале ноября текущего года.