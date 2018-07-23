На Сейшелах и в сарафане: 30-летняя звезда «Дома-2» Африкантова вышла замуж за 19-летнего избранника

Марина Африкантова и Роман Капаклы встречаются меньше года, но уже решили узаконить отношения. Влюбленных не смущает ни этот факт, ни 11-летняя разница в возрасте. Однако сыграть свадьбу пара решила на Сейшелах, а этот брак не считается законным в России.

Впрочем, и это обстоятельство также не смущает молодоженов. «Мне просто, на просто не передать конструктивно все то, что я чувствую сейчас. Не смотря на то, что это была сейшельская свадьба, «не настоящая» как вы привыкли все говорить. Ведь на мой взгляд свадьба настоящей становится не в тот момент когда, ее юридически заверили штампом в паспорте, а когда она несет дух и силу вашей любви», — заявил Роман в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).