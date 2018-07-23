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На Сейшелах и в сарафане: 30-летняя звезда «Дома-2» Африкантова вышла замуж за 19-летнего избранника

Серый слайд, который
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В рамках проекта «Дом-2. Остров любви» состоялась громкая свадьба.

Марина Африкантова и Роман Капаклы встречаются меньше года, но уже решили узаконить отношения. Влюбленных не смущает ни этот факт, ни 11-летняя разница в возрасте. Однако сыграть свадьбу пара решила на Сейшелах, а этот брак не считается законным в России.

Впрочем, и это обстоятельство также не смущает молодоженов. «Мне просто, на просто не передать конструктивно все то, что я чувствую сейчас. Не смотря на то, что это была сейшельская свадьба, «не настоящая» как вы привыкли все говорить. Ведь на мой взгляд свадьба настоящей становится не в тот момент когда, ее юридически заверили штампом в паспорте, а когда она несет дух и силу вашей любви», — заявил Роман в своем микроблоге (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Жених и невеста предпочли «обычные» наряды — Марина надела платье, больше похожее на сарафан, а Роман был в рубашке и удлиненных шортах. Они с удовольствием делились с фолловерами яркими снимками и видео со свадьбы и наслаждались своими чувствами.

Фото и видео: Instagram

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