На москвичку завели уголовное дело из-за обвинений мужа-тирана в домашнем насилии

История пары началась в Париже, где училась и работала Екатерина. В результате романтических отношений она с ранее возлюбленным Сергеем, который является доктором политических наук и главой Международной лаборатории экономфака МГУ, переехали в Москву. Вместе супруги прожили 5 лет, во время которых у них появилось на свет две дочери.

Идеальная семейная жизнь превратилась в мучения в прошлом году, сообщает Telegram-канал Mash. «Я засиделась в декрете, а Сергей продвигался по карьерной лестнице. Он становился более тираничным в семье. Считал, что я должна исключительно слушаться его, его мнения», — прокомментировала Екатерина. Она отметила, что Сергей указывал, какие прически должны быть у жены и дочерей, во что им следует одеваться и с кем можно или нельзя говорить.

В результате невыносимого отношения девушка предложила мужу разъехаться, на что поначалу он согласился. Спустя время он даже сумел выкрасть старшую дочь из детского сада, но при помощи суда удалось установить, что обе девочки должны жить с матерью. Затем Сергей решил не останавливаться и обратился в полицию, объявив себя жертвой домашнего насилия. На Екатерину завели уголовное дело за то, что якобы она избила мужа и угрожала ему убийством.

«Он такой человек, успешный в карьере и учебе, был всегда. Он хороших результатов достигал, и, наверное, наш развод — это первый провал в его жизни», — нашла оправдание действиям бывшего мужа его экс-супруга.