На линейке в честь Дня учителя 13 школьников потеряли сознание

Что стало причиной ухудшения самочувствия сразу 13 детей, пока неизвестно. Первый заместитель главы региона Вера Емельянова в Telegram-канале «Официальный канал Псковской области» рассказала, что состояние детей сейчас удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. При этом две девочки были переведены в реанимацию, так как у одной началась рвота, а вторая чувствовала более сильное недомогание по сравнению со всеми остальными. Медики постоянно наблюдают за пациентами. У них взяли анализы, чтобы выяснить причину случившегося.