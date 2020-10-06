На линейке в честь Дня учителя 13 школьников потеряли сознание
Инцидент произошел в одной из школ города Великие Луки. Ученики жаловались на головную боль и головокружение.
Пострадавших госпитализировали в Великолукскую детскую городскую областную больницу. Причины случившегося сейчас выясняет прокуратура. На место отправились сотрудники ведомства.
«Взяты все анализы, выясняются причины произошедшего. Вопрос взят на личный контроль! Если есть информация по данному вопросу, пишите в директ», - говорится в сообщении губернатора.
Что стало причиной ухудшения самочувствия сразу 13 детей, пока неизвестно. Первый заместитель главы региона Вера Емельянова в Telegram-канале «Официальный канал Псковской области» рассказала, что состояние детей сейчас удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает. При этом две девочки были переведены в реанимацию, так как у одной началась рвота, а вторая чувствовала более сильное недомогание по сравнению со всеми остальными. Медики постоянно наблюдают за пациентами. У них взяли анализы, чтобы выяснить причину случившегося.
Фото: Global Look Press
Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!