На Эдварда Била снова подали в суд — пострадавшая требует 2 миллиона

Маничкина обратилась к адвокату Екатерине Гордон, которая напомнила блогеру о его обещании купить новую машину каждому из участников аварии. Пострадавшая оценила ущерб автомобилю в 1 600 000 рублей, а также накинула 100 тысяч за моральный ущерб и еще 80 тысяч на другие расходы.

Кроме того, с делом Била будет разбираться прокуратура, которая посчитала приговор слишком мягким.

В результате выезда на встречную полосу блогер протаранил несколько автомобилей, от удара в одной из машин серьезно пострадала женщина. Экспертиза показала, что пьяным он не был.