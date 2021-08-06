На Эдварда Била снова подали в суд — пострадавшая требует 2 миллиона
История Эдварда Била, который спровоцировал в апреле серьезное ДТП в центре Москвы, неподалеку от места, где смертельную аварию устроил Михаил Ефремов, не закончилась после приговора. Как сообщает телеграм-канал Mash, на него снова подали в суд.
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Фото: Скриншот видео YouTube
Одна из участниц ДТП, Екатерина Маничкина, которая ехала на Range Rover, получила небольшие травмы во время столкновения — несколько синяков.
Она предложила блогеру пойти на мировую, но тот отказался и заявил, что слишком много людей после инцидента хотят на нем заработать.
Маничкина обратилась к адвокату Екатерине Гордон, которая напомнила блогеру о его обещании купить новую машину каждому из участников аварии. Пострадавшая оценила ущерб автомобилю в 1 600 000 рублей, а также накинула 100 тысяч за моральный ущерб и еще 80 тысяч на другие расходы.
Кроме того, с делом Била будет разбираться прокуратура, которая посчитала приговор слишком мягким.
В результате выезда на встречную полосу блогер протаранил несколько автомобилей, от удара в одной из машин серьезно пострадала женщина. Экспертиза показала, что пьяным он не был.
Фото: кадры из видео YouTube
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