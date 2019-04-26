«Мы выступали бесплатно»: организатор концертов Светланы Лободы исчез с деньгами певицы

Светлана Лобода сейчас находится с гастролями в Прибалтике. Певица с командой отыграла уже два концерта, которые прошли при аншлаге. Однако после них выяснилось, что музыканты работали бесплатно. Все деньги украл организатор прибалтийского тура. Артистка с горечью рассказала в Instagram, что по техническим причинам не сможет продолжить гастроли. Концертные площадки для этого не готовы. «В Вильнюсе не сможем выйти на сцену, сцены попросту нет», - рассказывает Лобода. Артистка добавила, что готова петь на улице без оборудования, но ей этого не разрешат.