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«Мы выступали бесплатно»: организатор концертов Светланы Лободы исчез с деньгами певицы

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Светлана откровенно рассказала о произошедшем

Фото: Instagram
Об этом Светлана рассказала в социальных сетях.

Светлана Лобода сейчас находится с гастролями в Прибалтике. Певица с командой отыграла уже два концерта, которые прошли при аншлаге. Однако после них выяснилось, что музыканты работали бесплатно. Все деньги украл организатор прибалтийского тура. Артистка с горечью рассказала в Instagram, что по техническим причинам не сможет продолжить гастроли. Концертные площадки для этого не готовы. «В Вильнюсе не сможем выйти на сцену, сцены попросту нет», - рассказывает Лобода. Артистка добавила, что готова петь на улице без оборудования, но ей этого не разрешат.

Поклонники поддержали Светлану и ее команду, отметив, что они молодцы и настрой у них правильный. «Нравится настрой Вашей команды Светлана!», «Кидайте фото и данные. поклонники быстро найдут негодяев», «Вы Человек! Настоящая, это так радует Светлана! Сохраните Человечность и пронесите её через годы (и десятилетия и т. д и т. п)», - написали фанаты Лободы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Артистка надеется, что обманщика скоро поймают, и она увидится с почитателями своего творчества очень скоро.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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