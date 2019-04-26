«Мы выступали бесплатно»: организатор концертов Светланы Лободы исчез с деньгами певицы

Светлана Лобода сейчас находится с гастролями в Прибалтике. Певица с командой отыграла уже два концерта, которые прошли при аншлаге. Однако после них выяснилось, что музыканты работали бесплатно. Все деньги украл организатор прибалтийского тура. Артистка с горечью рассказала в Instagram, что по техническим причинам не сможет продолжить гастроли. Концертные площадки для этого не готовы. «В Вильнюсе не сможем выйти на сцену, сцены попросту нет», - рассказывает Лобода. Артистка добавила, что готова петь на улице без оборудования, но ей этого не разрешат.
Поклонники поддержали Светлану и ее команду, отметив, что они молодцы и настрой у них правильный. «Нравится настрой Вашей команды Светлана!», «Кидайте фото и данные. поклонники быстро найдут негодяев», «Вы Человек! Настоящая, это так радует Светлана! Сохраните Человечность и пронесите её через годы (и десятилетия и т. д и т. п)», - написали фанаты Лободы (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Артистка надеется, что обманщика скоро поймают, и она увидится с почитателями своего творчества очень скоро.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!