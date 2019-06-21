«Мы сделали это!»: Глафира Тарханова переехала в новую квартиру после долгого ремонта

Глафира Тарханова поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: семья переехала в новую большую квартиру.
Да!!! Мы сделали это!!! Переехали!!! Я так боялась этого момента, что, честно говоря, намеренно тянула время и откладывала на попозже... Перед глазами вставали картинки из советского кино: большой грузовик, многочасовой вынос мебели, котомки, корзинки, стопки книг, тут же дети... суета... не понимала, куда и как это сложить... переживала, что что-нибудь забудем, а что-то потеряется», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).
Но все, по заверениям Глафиры, прошло замечательно.
«Очень за вас рада, поздравляю от души!»,
«С почином или как лучше- НОВОСЕЛЬЕМ!!! это место будет вашим!!! В нем будет здорово и тепло, тепло во всех смыслах!!!»,
«Дай Бог, чтобы ваш дом был наполнен любовью, счастьем, детским смехом, душевной добротой, я рада за Вас, ведь дом-это самое главная опора в жизни!», - поздравили поклонники.
Ранее в социальной сети Глафира Тарханова показывала, как идет ремонт в ее квартире, и рассказывала, что ремонт затягивается, потому что она выбирает идеальные варианты интерьера.
У Глафиры Тархановой и ее супруга – актера Алексея Фаддеева – четверо сыновей: 11-летний Корней, 8-летний Ермолай, 6-летний Гордей и Никифор, которому в сентябре исполнится два года.
Текст: Галина Нежнева
Фото и видео: Instagram
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