«Мы сделали это!»: Глафира Тарханова переехала в новую квартиру после долгого ремонта

Глафира Тарханова поделилась с подписчиками в Instagram радостной новостью: семья переехала в новую большую квартиру.

Да!!! Мы сделали это!!! Переехали!!! Я так боялась этого момента, что, честно говоря, намеренно тянула время и откладывала на попозже... Перед глазами вставали картинки из советского кино: большой грузовик, многочасовой вынос мебели, котомки, корзинки, стопки книг, тут же дети... суета... не понимала, куда и как это сложить... переживала, что что-нибудь забудем, а что-то потеряется», - написала актриса (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена. — прим. ред.).

Но все, по заверениям Глафиры, прошло замечательно.