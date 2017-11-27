«Мы останемся родными людьми»: Наталья Краско прокомментировала свой развод

В Сети активно обсуждают слухи о разводе Ивана Краско с молодой женой Натальей. Недавно в эфире программы «На самом деле» актер заявил, что может расторгнуть брак в ближайшем будущем, поскольку девушка флиртовала с другим мужчиной. Сама Наталья отрицает, что изменила супругу, однако не исключает, что дело действительно может дойти до разрыва.

«По многочисленным просьбам. Тема о разводе? Знак «?» — больше нечего сказать... Как бы не повернулось, мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми», — заявила Краско, опубликовав в своем микроблоге новое селфи с мужем (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).