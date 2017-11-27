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«Мы останемся родными людьми»: Наталья Краско прокомментировала свой развод

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Наталья и Иван Краско
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27-летняя Наталья Краско высказалась по поводу слухов о своем скором разводе с 87-летним супругом Иваном Ивановичем Краско.

В Сети активно обсуждают слухи о разводе Ивана Краско с молодой женой Натальей. Недавно в эфире программы «На самом деле» актер заявил, что может расторгнуть брак в ближайшем будущем, поскольку девушка флиртовала с другим мужчиной. Сама Наталья отрицает, что изменила супругу, однако не исключает, что дело действительно может дойти до разрыва.

«По многочисленным просьбам. Тема о разводе? Знак «?» — больше нечего сказать... Как бы не повернулось, мы останемся уважающими друг друга людьми. Родными людьми», — заявила Краско, опубликовав в своем микроблоге новое селфи с мужем (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред).

Тем самым Наталья намекнула, что и она, и Иван Иванович готовы бороться с проблемами в своем браке. Поклонники обрадовались этому: «Как переживала за вас, удачи во всем», «Вы молодцы. Назло завистникам вместе. Берегите друг друга», «Рада, что вы вместе. Наташа, у вас много завистников и людей, которые заинтересованы в вашем расставании. Будь мудрее». А как вы считаете, получится ли у Ивана и Натальи Краско сохранить семью?

Фото: Instagram

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