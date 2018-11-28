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«Мы не прощаемся — семья не может просто закончиться»: группа Serebro полностью обновит свой состав

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Моргунова, Ольга Серябкина и Екатерина Кищук

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Солистки женской поп-группы Serebro официально объявили о том, что уходят из коллектива.

Не так давно 33-летняя Ольга Серябкина рассказала поклонникам, что приняла непростое решение уйти из группы Serebro, хотя и продолжит выступать до февраля следующего года. А сегодня, 28 ноября, стало известно, что оставшиеся участницы коллектива — Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова — последовали примеру старшей коллеги и лидера.

«Хочу обратиться к своим любимым Кате и Тане. Мои бриллианты, мои кошки. Мое сердце. Я безумно за нас рада. Рада, что Макс дал нам все, что мы имеем, что продолжает поддерживать и дает возможность создавать что-то новое. Со стороны может показаться, что все это — только слезы, но на самом деле, у нас настоящее счастье. Группа выходит на новый уровень — с новыми девчонками, франшизой, новой музыкой... А мы двигаемся дальше. Держась за руки», — заявила Ольга в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).

Любопытно, что Макс Фадеев пока никак не прокомментировал очередной распад группы, а только объявил первый этап кастинга в новый состав. Но недавно продюсер и певец вместе с Ольгой, Екатериной и Татьяной выпустил клип на свой кавер на песню «Притяженья больше нет», которым сказал все без слов.

Напомним, Serebro начало свое существование в 2006 году и в первый же год «выстрелило» на «Евровидении», заняв третье место с хитом Song №1. Тогда в группе выступали Елена Темникова, Ольга Серябкина и Марина Лизоркина.

Фото: Instagram

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