«Мы не прощаемся — семья не может просто закончиться»: группа Serebro полностью обновит свой состав

Не так давно 33-летняя Ольга Серябкина рассказала поклонникам, что приняла непростое решение уйти из группы Serebro, хотя и продолжит выступать до февраля следующего года. А сегодня, 28 ноября, стало известно, что оставшиеся участницы коллектива — Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова — последовали примеру старшей коллеги и лидера.

«Хочу обратиться к своим любимым Кате и Тане. Мои бриллианты, мои кошки. Мое сердце. Я безумно за нас рада. Рада, что Макс дал нам все, что мы имеем, что продолжает поддерживать и дает возможность создавать что-то новое. Со стороны может показаться, что все это — только слезы, но на самом деле, у нас настоящее счастье. Группа выходит на новый уровень — с новыми девчонками, франшизой, новой музыкой... А мы двигаемся дальше. Держась за руки», — заявила Ольга в своем Instagram (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. ред.).